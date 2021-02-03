AİHM Demirtaş için Ankara'dan savunma istedi

Geçen yıl sonunda aldığı bir kararla eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Demirtaş'ın "derhal tahliye edilmesini" isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şimdi de Demirtaş hakkındaki ikinci geçici tutukluluk kararıyla ilgili dosyayı açtı. AİHM, 6-8 Ekim 2014 Kobane eylemleri nedeniyle Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Eylül 2019 tarihinde verilen geçici tutukluluk kararı konusunda Ankara'ya karşı dava başvurusuyla ilgili olarak Türk hükümetinden savunma istedi. Demirtaş'ın avukatları, 2 Mart 2020 tarihinde yaptıkları dava başvurusunda, söz konusu tutukluluk kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci, ifade özgürlüğüyle ilgili 10'uncu ve tutuklamanın AİHS'de öngörülmeyen saklı bir amaçla yapıldığına dair 18'inci maddelerine aykırı olduğunu savundu. Dava gerekçeleri Başvuru dilekçesinde, Demirtaş hakkındaki 20 Eylül 2019 tarihli tutuklama kararının AİHS'nin 5'inci maddesinin 1 ve 3'üncü paragrafları temelinde "keyfi ve usulsüz" olduğu öne sürüldü. Karar verilirken kanunlarca belirlenmiş çerçevede gerekçelendirilmediği, "soyut, tekrara dayalı ve kalıplaşmış terimlerle ifade edildiği" savunuldu.

Demirtaş'ın, hakkındaki geçici tutuklama kararıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptığı bireysel başvuru sürecinde AİHS'nin 5'inci maddesinin 4'üncü paragrafının ihlal edildiğini savunan avukatlar, soruşturma dosyasına erişimlerine engel oldunduğunu ve bu nedenle tutuklama kararına gerektiği gibi itraz edemediklerini de söylüyorlar. Avukatlar, "siyasi konuşmaları nedeniyle tutuklanmış olduğu için", Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürüyor; iktidarı eleştiren konuşmalar nedeniyle !hukuki değil siyasi nedenlerle tutuklandığı" tezini işliyorlar. AİHM savunma istedi Başvuruyu hızlandırılmış prosedürle işleme koyan AİHM, Demirtaş ve avukatlarının tezleri temelinde Türk hükümetinden savunma istedi. Mahkeme, Demirtaş'ın iç hukuk yollarını tüketişi, hakkındaki geçici tutukluluk kararı ve bu kararın verilişinin AİHS ile uyumu, karara ulusal yargı organları önünde itiraz olanağı, tutukluluk süresi, AYM önündeki süreç, ifade özgürlüğünün ihlal edilip edilmediği ve geçici tutukluluk kararının ardında "siyasi" gerekçeler olduğu teziyle ilgili olarak Ankara'dan savunma talep etti. Mahkeme ayrıca Demirtaş'ın geçici tutukluluğu hakkında 20 Eylül 2019 tarihinden bu yana alınan tüm yargı kararlarının resmi tercümesini istedi.