AİHM "Demirtaş siyasi tutuklu" dedi, Erdoğan ve Soylu doğruladı

Erdoğan da bunu teyit ediyor." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Büyük Dairesi'nin kesinleşen Selahattin Demirtaş kararı Türkiye'deki hak ihlallerinin önemli bir bölümüne dair de tespitler içermesi nedeniyle son derece önemli bir karar. Mahkeme'nin daha önce, mesela KHK'lı kamu görevlilerinin başvurusunu reddederek topu taca attığı vaki. Ama hem daha önce kesinleşen Osman Kavala kararı, hem de Selahattin Demirtaş ile ilgili bu kararın neredeyse her satırı Erdoğan ve adamlarının idaresindeki yargının köşeye sıkıştığını gösteriyor.

İnsan haklarına dair evrensel normları esas alarak baktığınızda böyle. Ne var ki, bu normları hiçe sayanlar için bulundukları kuyunun dibi yok. Yani kendi Anayasaları tarafından da üstünlüğü kabul edilen bir mahkemenin kararlarını uygulamamaktan dolayı hiçbir utanma sıkılma yaşamıyorlar, çünkü reisleri başlarında olduğu sürece, bir sorun yaşamayacaklarını düşünüyorlar.

Bazen içimden bu dönemin savcı ve hakimlerini anlatacak bir piyes yazmak geliyor. Onların da sinirleri bozuk herhalde diye düşünüyorum. O kadar acayip şeyler oluyor ki, talimatla bile yapsalar, verdikleri her tahliye kararının ardından soruşturulur muyum, görevden alınır mıyım gibi heyecanlar yaşıyorlar. Sistem onları ne zaman çiğneyip tükürür, bunun endişesindeler, katkıda bulundukları hak ihlallerinin değil. Belki bugünler geçerse kalabalıkların içinde izlerini kaybettirmeyi hayal ediyorlardır, ama her bir soruşturmanın, her bir kararın altına imzaları var. Gün geldiğinde, ‘Şöyle baskı görüyorduk, böyle mecbur bırakıldık' diye anlatmalarının da hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacak tabii.