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AİHM: Demirtaş tahliye edilsin

20.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun "hukuki değil siyasi amaçlara dayandığı" sonucuna vardı.

Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı bugün karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramamasının hukuk dışı nedenlerden kaynakladığına kanaat getirdi.

Mahkeme bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "en siyasi maddesi" olarak tanımlanan 18'inci maddesinin ihlalinde karar kıldı.

AİHM, buna karşılık, Demirtaş'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının "makul şüpheye" dayandığına dair Türk hükümeti tarafından yapılan savunmayı kabul etti.

AİHM, Demirtaş'ın geçici tutukluluğunun, bir milletvekili ve siyasi lider olarak TBMM çalışmalarına katılımını ve ifade özgürlüğünü engellemiş olmasını ise AİHS'nin serbest seçim hakkıyla ilgili maddesine aykırı buldu.

"Her tür önlemi alma" çağrısı

Strasbourg Mahkemesi, bu tespitlerden yola çıkarak, AİHS'nin 46'ncı maddesi gereği, Demirtaş'la ilgili ihlal kararının ortadan kaldırılması için en kısa sürede tahliye edilmesi için Türk hükümetinin "her türlü önlemi alması" talebinde bulundu. Ankara açısından bağlayıcı olan karar gereği Türk hükümeti Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Türk hükümetinin 3 ay içinde karara itiraz hakkı bulunuyor. Ankara'nın itiraz etmesi ve AİHM'nin de bu itirazı kabul etmesi halinde dava AİHM'nin 17 yargçlı Büyük Dairesi tarafından esastan yeniden görülecek. Böyle bir durumda nihai kararın çıkması 2019 sonundan önce beklenmiyor.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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