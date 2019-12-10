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AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), iş insanı Osman Kavala hakkında kararını açıklayarak oybirliğiyle tahliyesine karar verdi. Kararda tutukluluğun hak ihlali olduğu belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'in kararı sonrasında "Umarım hükümet karara direnmez, Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşur." dedi.

AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 71. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

"TERÖRÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"

3 yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 36 polis memuru ile 8 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Tanrıkulu, ölenleri saygı ile andığını belirterek, "Terörü bir kez daha lanetliyorum." dedi.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

AA'nın haberine göre Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman Kavala'nın başvurusunda, kişi özgürlüğü ve güvenliği yönünden ihlal tespiti yaptığını söyledi. Kavala'nın yaklaşık 1,5 yıl iddianamesiz tutuklu kaldığını, çıkarıldığı 4 duruşmada heyetin değişikliğe uğradığını ifade eden Tanrıkulu, bu davada adil bir yargılama sürecinin gerçekleşmediğini öne sürdü.

Türkiye'nin bu ihlal tespitine ilişkin kısa sürede adım atmasını beklediklerini dile getiren Tanrıkulu, "Umarım hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararına direnmez. Osman Kavala da bir an önce özgürlüğüne kavuşur." diye konuştu.

Tanrıkulu, AK Parti hükümetleri döneminde insan haklarına yönelik birçok ihlalin bulunduğunu ileri sürdü.

Bu konuda çeşitli sivil toplum örgütlerinin araştırmalarının bulunduğunu savunan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü ama ülkemizde hukuk askıda, insan hakları ise ayaklar altında. OHAL kaldırıldı ama etkileri hala devam ediyor. 130 bin işlem yapıldı. Bunlardan sadece 90 bin başvuru sonuçlandı. Başvuruların 82 bini reddedildi, 8 bin civarında kabul kararı verildi. Yaklaşık 30 bin başvuru ise komisyon önünde bekliyor. KHK ile atılan ve sivil ölüme mahkum edilen çok sayıda kamu görevlisi var. Yaşam hakkı ihlali geçtiğimiz yıl da her alanda devam etti."

AİHM'DEN OSMAN KAVALA KARARI

Deutsche Welle'nin haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı eylemlerine finansal destek sağladığı suçlaması ile yargılanan iş insanı Osman Kavala tarafından açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Türk makamlarının Kavala'nın yakalanıp tutuklanmasına neden olan suçlamaları kanıtlayamadığı sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğuna hükmetti.

AİHM, Kavala'nın, kendisiyle birlikte diğer insan hakkı savunucularını "susturma hedefiyle” tutuklandığına da kanaat getirip, tutukluluğunun son bulması için derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle 8 Haziran 2018'de AİHM'e başvuruda bulunmuştu.

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10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Osman Kavala TBMM

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