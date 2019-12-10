AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 71. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

"TERÖRÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"



3 yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 36 polis memuru ile 8 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Tanrıkulu, ölenleri saygı ile andığını belirterek, "Terörü bir kez daha lanetliyorum." dedi.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

AA'nın haberine göre Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman Kavala'nın başvurusunda, kişi özgürlüğü ve güvenliği yönünden ihlal tespiti yaptığını söyledi. Kavala'nın yaklaşık 1,5 yıl iddianamesiz tutuklu kaldığını, çıkarıldığı 4 duruşmada heyetin değişikliğe uğradığını ifade eden Tanrıkulu, bu davada adil bir yargılama sürecinin gerçekleşmediğini öne sürdü.

Türkiye'nin bu ihlal tespitine ilişkin kısa sürede adım atmasını beklediklerini dile getiren Tanrıkulu, "Umarım hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararına direnmez. Osman Kavala da bir an önce özgürlüğüne kavuşur." diye konuştu.