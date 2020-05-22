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AİHM'den Türkiye aleyhine yapılan "koronavirüs" başvurusuna ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan 5 Rusya vatandaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski olduğu, Türkiye'nin merkezde gerekli önlemleri almadığını ileri sürerek yaptığı tedbiren tahliye talepli başvuruyu düşürdü.

AİHM'den Türkiye aleyhine yapılan "koronavirüs" başvurusuna ret

Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Rusya Federasyonu vatandaşı 5 kişi, Kovid-19 bulaşma riski altında olduklarını iddia ederek haklarındaki idari gözetim kararının kaldırılmasına ilişkin tedbiren tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu.

Merkezin fiziksel koşullarının kötü olduğunu, uzun süredir bahçeye ve havalandırmaya çıkamadıklarını, sık sık hastalandıklarını, tedavilerinin tam olarak yapılmadığını öne süren başvurucular, kendilerine yeterli temizlik maddelerinin, bulaşıcı hastalıklardan koruyucu malzemelerin verilmediğini, çocuklarının yeterli şekilde beslenemediğini, merkezin kalabalık olduğunu ileri sürdü.

AİHM, Anayasa Mahkemesinin de tedbir talebini reddettiği 5 kişinin, başvurusunu incelemeye aldı, hükümetten görüş istedi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle görüşme yaparak, başvurucuların barınma koşullarına, sağlık ve yiyecek imkanlarına, kalınan odaların fiziki özelliklerine, salgın hastalıklardan korunmak için alınan tedbirlere yönelik belgeleri, görüntü ve fotoğrafları AİHM'e gönderdi.

Başvurucuların iddialarının gerçeği yansıtmadığı, barınma koşullarının uluslararası standartları karşıladığı aktarılan hükümet görüşünde, tedbir talebinin ve başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği belirtildi.

AİHM, hükümet görüşünde sunulan ayrıntılı bilgi ve belgeleri inceledikten sonra başvurucuların iddialarını soyut bularak tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bularak düşürdü.

(AA)

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