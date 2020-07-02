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AİHM Fransa'yı suçlu buldu

02.07.2020 19:48 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sığınmacılara insani olmayan ve insan onurunu aşağılayan şartlar sunduğu gerekçesiyle Fransa’yı suçlu buldu.

AİHM Fransa'yı suçlu buldu

Mahkeme, Fransa'nın dava açan sığınmacılara tazminat ödemesine hükmetti.Strasbourg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) "Fransa'nın mültecilere insan onurunu aşağılayan kötü koşullar sunduğuna" hükmetti.

Mahkeme Fransa'da üç mültecinin devlete karşı açtığı davayı bugün karara bağladı. AİHM, devletin davacı mültecileri sokakta yaşamaya mahkûm ettiğini ayrıca yaşamaları için gereken temel ihtiyaçları karşılamadığına hükmetti.

Mahkeme kararında, Fransa'nın söz konusu davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve onur kırıcı muameleyi yasaklayan üçüncü maddesini ihlal ettiğini belirterek, iki davacıya 10'ar bin, birine de 12 bin 400 euro tazminat ödenmesini hükme bağladı.

Mahkeme kararında, Fransa devletinin 27, 33 ve 46 yaşındaki Afganistan, Rusya ve İranlı davacılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı. Mahkeme davacıların "insan onuruna yakışmayan aşağılayıcı uygulamaların kurbanı olduklarını” ifade etti.

Yapılan açıklamada, söz konusu mültecilerin aylarca sokaklarda yaşamak zorunda kaldıkları, temel ihtiyaçlarını giderecek düzeyde bile devletten destek alamadıkları, her an saldırı ve hırsızlık tehlikesiyle karşı karşıya oldukları sokaklarda yaşamaya maruz bırakıldıkları belirtildi.

Mahkeme sorumlu makamların ancak aylar süren gecikmeyle mültecilere geçici ikamet izni tanıdığını da belirtti.

Mahkeme kararında 2007'den beri düzenli olarak artan mülteci sayılarının kamuya getirdiği idari yükün bilindiğini ve Fransa hükümetinin sığınmacılar için barınma ve başvuru işlemlerini hızlandırmak için gayret içerisinde olduğunun gözlemlendiğini de vurguladı.

AFP,dpa/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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