HABER

AİHM hakimliğine Saadet Yüksel seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

AİHM'de Türkiye adına görev yapmak üzere seçilen isim, Doç. Dr. Saadet Yüksel oldu - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kuruluncu yapılan seçimde 111 oy alan Yüksel, AİHM'de 9 yıl Türkiye adına görev yapacak - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Yüksel'i kutladı

Doç. Dr. Saadet Yüksel'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi.

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine yeni seçimin gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryası'na önerilen 3 kişilik hakim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu'na sunulduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in 29 Mart'ta Paris'te mülakata tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, komisyonun adayların AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirttiği ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bugün yapılan AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy alarak seçilen Saadet Yüksel'in Türkiye adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süreyle görev yapacağı bilgisi verildi.

AİHM'de Türkiye'yi temsilen görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'tan boşalan koltuğa yeni hakim seçmek amacıyla başlatılan sürecin Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.

- Saadet Yüksel'in özgeçmişi

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yaptı. Geçen yıl Katar'da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Yüksel'in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Yavuzeli’nde çay taştı, yollar göle döndüYavuzeli’nde çay taştı, yollar göle döndü
Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili oluyorCeylanpınar’da sağanak yağış etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AİHM hakim Saadet Yüksel

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi

AİHM'e Türk kadın yargıç!

Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.