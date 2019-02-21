HABER

AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tarihsel ve bilimsel önemi bakımından Hasankeyf sit alanının Ilısu Barajı ve HES Projesi sonucunda zarar görecek olması iddiasıyla yapılan başvuruyu reddetti.Hasankeyf sit alanının tarihsel ve bilimsel bir öneme sahip olması sebebi ile Ilısu Barajı ve HES Projesi yapımına karşı çıkılmış, konu ile ilgili kişiler AİHM’ye gitmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tarihsel ve bilimsel önemi bakımından Hasankeyf sit alanının Ilısu Barajı ve HES Projesi sonucunda zarar görecek olması iddiasıyla yapılan başvuruyu reddetti.
Hasankeyf sit alanının tarihsel ve bilimsel bir öneme sahip olması sebebi ile Ilısu Barajı ve HES Projesi yapımına karşı çıkılmış, konu ile ilgili kişiler AİHM’ye gitmişti. AİHM’ye başvuranlar, Almanya, Avusturya ve Türkiye ortaklığından oluşan şirketlerin projeyi gerçekleştirmeye görevli olduğunu belirterek, bu üç ülke aleyhine başvuru yapmıştı. AİHM, Almanya ve Avusturya açısından başvurunun kabul edilemez olduğuna, Türkiye açısından başvurunun incelenmesinin ertelenmesine karar vermişti.

Başvuru konu açısından mahkemenin yetkisine girmiyor
Başvurunun 21 Haziran 2016 tarihinde hükümete tebliğ edilmesi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan hükümet savunması 30 Ocak 2017 tarihinde mahkemeye iletildi. Hükümet savunmasında, özellikle kültürel ve tarihi mirasın korunması hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. ve 10. maddesinin kapsamına girmediği gerekçesiyle konu bakımından yetki itirazında bulundu. Bu itiraza delil olmak üzere uluslararası sözleşmeler, ulusal hukukun konuya ilişkin yorumu ve Avrupa devletlerindeki durum karşılaştırmalı olarak anlatıldı. İtirazın yanı sıra hükümet savunmasında, esasa ilişkin hususlarda da gerekli açıklamalara yer verildi. AİHM, 21 Şubat 2019 tarihinde hükümet savunmasında konu bakımından yapılan itirazı dikkate alarak, başvurunun konu açısında mahkemenin yetkisine girmediği gerekçesiyle Hasankeyf sit alanına ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
İmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruzİmamoğlu: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz
Ahmet Eke: Motosikletlilerle gönül bağı oluşturduk Ahmet Eke: Motosikletlilerle gönül bağı oluşturduk 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.