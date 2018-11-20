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AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

AİHM'nin 'Serbest bırakılmalıdır' kararı verdiği Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Karar bizi bağlamaz' çıkışına da yanıt veren Demirtaş, "Siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu" dedi.

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM'nin 'Serbest bırakılmalıdır' kararı verdiği Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu.

Yarg ılandığım davalar ve isnatlar t ümden çökmüştür. AYM dahil, bizim hakk ımızda bu s üre zarf ında yasa dışı karar veren b ütün mahkemelerin çok a ğır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir.

"ÇOK VAHİM BİR DURUM"

Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki, yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa'yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur.

Hukuk ve adalet mücadelemiz her koşulda devam edecektir. Haklı bir mahkeme kararı olmadan iki yıldır burada tutuluyor olmama rağmen demokrasiye, barışa ve adalete olan inancımı asla kaybetmedim. Bu konuda en büyük umut kaynağım da halktır, halkın mücadelesidir.

Son derece önemli ve ciddi sonuçlar içeren bu mahkeme karar ını, zorlu bir hukuki m ücadele neticesinde ortaya çıkaran bütün avukat arkada şlarıma, partim HDP'ye ve dayanışma içerisinde olan bütün halkımıza en içten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

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AİHM Selahattin Demirtaş Tahliye Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
vatan haini olup konuşabildiğine dua et Türkiye gerçekten güçlü bir ülke olsaydı sen hayatta olmazdın güçlü ülkeler düşmanlarını yaşatmaz
rahip için verilen emir senin için verilmiyor,bağımsız yargı ya :) talimatı bekliyorlar yada seçim sonrasını
sesini duyunca dolar yükselmeye başladı 2.ci brunson vakası olmasın beyler açılın :)
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