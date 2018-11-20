AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM'nin 'Serbest bırakılmalıdır' kararı verdiği Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu.

Yarg ılandığım davalar ve isnatlar t ümden çökmüştür. AYM dahil, bizim hakk ımızda bu s üre zarf ında yasa dışı karar veren b ütün mahkemelerin çok a ğır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir.

"ÇOK VAHİM BİR DURUM"

Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki, yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa'yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur.