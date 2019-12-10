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AİHM Kavala kararını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara’ya çağrıda bulunarak, iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı eylemlerine finansal destek sağladığı suçlaması ile yargılanan iş insanı Osman Kavala tarafından açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Türk makamlarının Kavala'nın yakalanıp tutuklanmasına neden olan suçlamaları kanıtlayamadığı sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğuna hükmetti.

AİHM, Kavala'nın, kendisiyle birlikte diğer insan hakkı savunucularını "susturma hedefiyle” tutuklandığına da kanaat getirip, tutukluluğunun son bulması için derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor.

1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle 8 Haziran 2018'de AİHM'e başvuruda bulunmuştu.

DW/KK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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