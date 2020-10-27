AİHM Kılıçdaroğlu’nu Haklı Buldu

AİHM tarafından açıklanan kararda, bir ana muhalefet lideri ve parlamento üyesinin ülkedeki önemli olaylara ilişkin düşünce ve eleştirilerini açıklamasının, o kişinin yasal ve meşru bir hakkı olduğunu vurguladı. Politik tartışma ve demokrasi kurallarının da ayrılmaz bir ilkesi olan “eleştiri ve ifade özgürlüğü” gereği, Kılıçdaroğlu’nun kamu genelinin çıkarlarını savunduğu belirtildi. Mahkeme kararında “Kılıçdaroğlu’nun kendine ait bir üslupla, güncel konular hakkında kamu genelinin çıkarlarını savunduğuna” kanaat getirdiğini, bu üslubun politikacıların genel üslubundan farklı olmadığı görüşünü savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki sözleri nedeniyle aldığı mahkûmiyet kararını haksız buldu. AİHM, CHP liderini tazminat ödemeye mahkûm eden iki mahkeme kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, Türkiye’nin Kılıçdaroğlu’na 13 bin 47 Euro tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Bu konuşmalarından dolayı CHP liderine verilen ceza miktarının da yüksek olduğuna dikkat çeken AİHM “Böyle bir yaklaşımın, siyasetçilerin eleştirilmesini engelleyebilecek caydırıcı etki” yarattığına da dikkat çekerek yerel mahkemenin, özel hayata saygı ve ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi gözetmediğinin de tespit edildiğini belirtti.

AİHM heyeti 1’e karşı 6 oyla, tüm bu gerekçelerle yerel mahkeme tarafından alınan kararın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen, 10’uncu maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Türkiye’nin, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 385 maddi tazminat, 5 bin Euro manevi tazminat ve bin 662 Euro da masraf olmak üzere toplam, 13 bin 47 Euro ödemesini kararlaştırdı.

CHP lideri Kılıçdarpoğlu, Ocak ve Şubat 2012 tarihlerinde, TBMM Grup toplantısında yaptığı iki ayı konuşmada, Tortum Hidroelektrik santrali protestosu, Uludere ve Deniz Feneri olaylarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmiş bu sözlerinden dolayı “Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı içeren sözler kullandığı” iddiasıyla yargılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Edoğan’ın avukatlarının açtığı davanın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu maddi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

