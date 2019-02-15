AİHM, Macaristan'da aç bırakılan Iraklı aileye yemek verilmesine hükmetti

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Iraklı aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu Basın Sözcüsü Zsolt Zadori, haber sitesi İndex'e yaptığı açıklamada, 5 kişilik Iraklı ailenin Tompa bölgesindeki kampta kapalı tutulduğunu, ebeveynlere geçen hafta cuma gününden beri yemek verilmediğini ve ebeveynlerin sadece çocuklarının yemeklerinden arta kalanlarla karnını doyurmaya çalıştıkları söyledi.

Aç bırakmanın işkence anlamına geldiğini, bu yüzden Helsinki İnsan Hakları Komisyonu'nun AİHM'ye konuya acilen müdahale etmesi için başvuru yaptığını belirten Zadori, AİHM'nin aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğine hükmettiğini belirtti.

Zadori, Iraklı ailenin biri ağır hasta, 10 yaşından küçük 3 çocuğuyla 8 aydır kampta kapalı tutulduğunu belirtti.

Zadori açıklamasında ayrıca, AİHM'nin verdiği karar neticesinde perşembe günü Iraklı aileye yemek verilmeye başladığını da ifade etti.