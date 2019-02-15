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AİHM, Macaristan'da aç bırakılan Iraklı aileye yemek verilmesine hükmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

AİHM, Macaristan'da aç bırakılan Iraklı aileye yemek verilmesine hükmetti

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Iraklı aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu Basın Sözcüsü Zsolt Zadori, haber sitesi İndex'e yaptığı açıklamada, 5 kişilik Iraklı ailenin Tompa bölgesindeki kampta kapalı tutulduğunu, ebeveynlere geçen hafta cuma gününden beri yemek verilmediğini ve ebeveynlerin sadece çocuklarının yemeklerinden arta kalanlarla karnını doyurmaya çalıştıkları söyledi.

Aç bırakmanın işkence anlamına geldiğini, bu yüzden Helsinki İnsan Hakları Komisyonu'nun AİHM'ye konuya acilen müdahale etmesi için başvuru yaptığını belirten Zadori, AİHM'nin aileye günde 3 defa yemek verilmesi gerektiğine hükmettiğini belirtti.

Zadori, Iraklı ailenin biri ağır hasta, 10 yaşından küçük 3 çocuğuyla 8 aydır kampta kapalı tutulduğunu belirtti.

Zadori açıklamasında ayrıca, AİHM'nin verdiği karar neticesinde perşembe günü Iraklı aileye yemek verilmeye başladığını da ifade etti.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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