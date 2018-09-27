AİHM, Öcalan'ın 'kötü muamele' başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele gördüğüne ilişkin başvurusunu oy birliğiyle reddetti.
İmralı cezaevinde kalan Öcalan'ın 2008 yılında gerçekleşen hücre araması esnasında kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları mahkeme tarafından ele alındı.
Mahkemenin yaptığı açıklamada , 2010 yılında yapılan başvuruda, Öcalan'ın 'fiziksel ve sözlü olarak kötü muameleye maruz kaldığı, bu konudaki şikayetlerine dair gerekli soruşturma yapılmadığı, cezaevi çalışanlarından ölüm tehdidi aldığı ve etnik kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığı' iddialarının 7 yargıç tarafından ele alındığı kaydedildi.
Ancak AİHM, söz konusu hücre aramasının gerçekleştiği gün ve o günü takip eden dönemde Öcalan'ın doktorlar tarafından muayene edildiği ve fiziksel ya da zihinsel olarak herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı aktarıldı.
Başvuruyu yapan Öcalan'ın da böyle bir iddiasının olmadığı belirtildi. Ayrıca Öcalan'ın bu konuda kişisel olarak ne cezaevi yönetimine ne de cezaevinden sorumlu savcıya bu konuda bir başvuruda bulunmadığı ifade edildi.
AİHM, elle tutulur iddiaların olmadığı bir durumda ulusal yetkililerin soruşturma yürütmeme hakkını elinde tuttuğunu belirterek başvuruyu reddettiklerini açıkladı.
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