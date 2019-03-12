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AİHM Özgür Gündem davasında Türkiye'yi suçlu buldu

12.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili davada Türkiye'ye para cezası verdi.

AİHM Özgür Gündem davasında Türkiye'yi suçlu buldu

Mahkeme, gazeteye karşı soruşturmaların "sistematik bir şekilde" başlatıldığına hükmetti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili davada Türkiye'yi haksız bularak para cezasına hükmetti.

PKK propagandası yapmakla suçlanan ve 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesine karşı soruşturmaların sistematik olduğuna hükmeden mahkemenin kararı uyarınca Türkiye hükümeti gazetenin sahibi Ali Gürbüz'e 3 bin 500 euro (yaklaşık 21 bin 500 TL) tazminat ödeyecek.

Türkiye'nin de imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10'uncu maddesinin ihlal edildiği sonucuna varan AİHM, daha önceden de mahkeme süreci yaşayan Gürbüz'ün beş ila yedi yıl süren yargılamaların tümünden beraat ettiği vurguladı.

Davalı Türkiye Cumhuriyeti'nin kararı temyize götürme hakkı bulunurken, AİHM kararında gazeteye karşı soruşturmaların "yazıların içeriğine bakılmaksızın sistematik bir şekilde başlatıldığı" ifadesi kullanıldı.

Mahkeme'nin karar metninde ayrıca soruşturmalarda yer alan terör örgütü açıklamalarının "kamuoyundaki tartışmalara katkıda bulunsa bile" yetkililer tarafından sansürlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Soruşturmada geçen kimi yazıların Noel kutlamaları gibi içeriği olduğunu belirten mahkeme, söz konusu yazıların şiddet çağrısı ya da nefret söylemi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

DW,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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