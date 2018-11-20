HABER

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:01 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk haline ilişkin başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM aldığı kararda Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilmesi gerektiğine hükmetti.

AİHM'in Demirtaş kararına göre Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödeyecek.

AİHM Türkiye ile ilgili ilk defa "seçilme hakkı"na ilişkin 18. maddeden ihlal kararı verdi. Türk Yargıç Işıl Karakaş 18. madde ihlali ile ilgili olarak karşı oy kullandı.

HDP’DEN İLK DEĞERLENDİRME

HDP’nin karara ilişkin değerlendirmesinde, “Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı her bir dakika hukuksuzluktur. Karar tüm tutuklu vekillerimiz için emsal teşkil etmektedir. Milyonların iradesi vekiller özgür olmalıdır” görüşüne yer verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Demirtaş ve vekillerimizin tutuklu kaldığı her an hukuksuzluktur. AİHM son sözü söylemiştir” açıklamasında bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, AİHM kararına uyulması çağrısı yaparak, “Demirtaş ve tüm vekil arkadaşlarımız hemen serbest bırakılsın” dedi.

AİHS 18. MADDE NEDİR?

AİHS 18. madde kararıyla, Demirtaş’ın muhalif kimliği nedeniyle tutuklandığı şikayeti, AİHM’de karşılık bulmuş oldu.
AİHS’in 18 maddesi şöyle: “Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir.”

Karara ilişkin hukukçular ve akademisyenler de, sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. (GazeteDuvar)

PARTNERBeklenen Cuma Fırsatları Beklenen Cuma Fırsatları
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın sözü hayata küstürdüErkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın sözü hayata küstürdü
Maçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışmasında tanıklar dinlendiMaçka Parkı'nda "Kıyafet" tartışmasında tanıklar dinlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş AİHM tahliye HDP

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 22 yorum
geç kalındı yınede. yerinde bir karar. mütavazi bir insan büyük bir lider.
EYY HUKUK VE ADALET DAĞITICILARI? NİYE GÖREVİNİZİ GEREĞİNCE YAPMAYIP,BUNU YABANCILARA BIRAKIYORSUNUZ?
@northstar123 ne olldu teröristleri serbetmi bıraksın adalet dağıtıcılar bu kitapsızlar pkk ya araçlarıyla silah taşıdılar ulan bu demirtaş denen müptezel aponun heykelini dikeceğiz diye bağırıyordu meydanlarda neyini savunuyorsunuz el insaf bu adam AB de bir ülkede bu yaptıklarını yapsaydı bir daha ışık göremezdi aihm de emin ol sesini çıkarmazdı akıllı olun devletinizin yanında olun
oldu ne zaman avrupa bzim arkamızda durdu da şimdi de dursun !!!! zaten o azılı teröriste 3 sene hapis verdiler milllet delirdi bide selbest bırakırsa boşuna afrinde güney doğuda pkk avına çıkmayın !!! asıl azılı terörist 3 sene ceza alıp çıkıyo zaten !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.