AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM'in Demirtaş kararına göre Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödeyecek.

AİHM Türkiye ile ilgili ilk defa "seçilme hakkı"na ilişkin 18. maddeden ihlal kararı verdi. Türk Yargıç Işıl Karakaş 18. madde ihlali ile ilgili olarak karşı oy kullandı.

HDP’DEN İLK DEĞERLENDİRME

HDP’nin karara ilişkin değerlendirmesinde, “Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı her bir dakika hukuksuzluktur. Karar tüm tutuklu vekillerimiz için emsal teşkil etmektedir. Milyonların iradesi vekiller özgür olmalıdır” görüşüne yer verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Demirtaş ve vekillerimizin tutuklu kaldığı her an hukuksuzluktur. AİHM son sözü söylemiştir” açıklamasında bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, AİHM kararına uyulması çağrısı yaparak, “Demirtaş ve tüm vekil arkadaşlarımız hemen serbest bırakılsın” dedi.

AİHS 18. MADDE NEDİR?

AİHS 18. madde kararıyla, Demirtaş’ın muhalif kimliği nedeniyle tutuklandığı şikayeti, AİHM’de karşılık bulmuş oldu.

AİHS’in 18 maddesi şöyle: “Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir.”

Karara ilişkin hukukçular ve akademisyenler de, sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. (GazeteDuvar)

