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  4. AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak? Tarih belli oldu

AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak? Tarih belli oldu

16.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak? Tarih belli oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'li Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını açıklayacağı tarih belli oldu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Diyarbakır Barosu’nda Mahsuni Karaman ve İstanbul Barosu’ndan Ramazan Demir, Twitter’dan AİHM'in kararını 22 Aralık’ta açıklayacağını duyurdu.

Karaman paylaşımında “Merakla ve heyecanla beklediğimiz Demirtaş/Türkiye kararı AİHM Büyük Dairesince 22 Aralık’ta açıklanacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AİHM'in Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını içeren kararı AİHM Büyük Dairesi’ne taşınmıştı. Demirtaş’ın avukatları, hem aleyhte verilen maddelerin yeniden incelenmesini hem de Türkiye’nin kararı uygulamamasına ilişkin hüküm kurulmasını istemişti.

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