AİHM: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

Mahkeme ayrıca, "Sayın Demirtaş'ın özellikle de iki önemli seçim kampanyası sırasında tutukluluğunun, yani referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında, çoğulculuğun bastırılması ve siyasi tartışma özgürlüğünün sınırlandırılması gibi baskın bir amaç izlemiş olduğu şeklindeki makul şüphenin de gerçekleştiğini tespit etmiştir" ifadesine yer verdi.

Kararda, " Mahkeme, Demirtaş'ın, görev süresi boyunca Meclis üyesi statüsünü korumasına rağmen, tutuklu yargılanması gerekçe gösterilerek, TBMM faaliyetlerine katılamamasının da ifade özgürlüğüne haksız bir müdahale oluşturduğu, seçilme ve Meclis'te oturma hakkının engellendiğini tespit etmiştir" ifadesine yer verildi.

AİHM, “makul tutukluluk süresi” aşıldığını vurgulayarak Demirtaş’ın halen tutuklu yargılanmasına devam edilmemesi gerektiğini ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, "Mahkeme bu nedenle oy birliğiyle, davalı devletin, başvuru sahibinin tutuklu yargılanmasına son vermek için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğine hükmetmiştir" denildi.

Demirtaş, 2014’te HDP’nin Cumhurbaşkanı adaylığıyla Başkanlık Sistemi’ne sert muhalefet çizgisini sürdürmesiyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP Hükümeti’nin eleştiri oklarını yönelttiği isimdi. Demirtaş, milletvekili ve parti eş başkanlığı görevini sürdürdüğü 4 Kasım 2015’te tutuklandı ve o günden bu yana Edirne Cezaevi’nde bulunuyor. Demirtaş aleyhine çok sayıda ayrı dava dosyası açılmış ve bu dosyalardan bazıları birleştirilerek dosya sayısı en son 18’e inmişti. Ancak Demirtaş’ın tutukluluğu, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü üyeliği”, “terör propagandası” gibi pek çok suçlamayı içeren dava kapsamında devam ettiriliyor.

AHİM, Demirtaş’ın serbest kalması gerektiğine hükmettiği kararında, Terörle Mücadele Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi Demirtaş’ın aleyhine suçlamalara dayanak gösterilen Türkiye hukuk sistemindeki pek çok düzenlemeyi de ele aldı. AHİM, geçmişte CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın 4 yılı aşkın tutuklu yargılanması sürecinde Anayasa Mahkemesi’nin Balbay’ın serbest kalması yönünde aldığı kararı da hatırlattı. AHİM, Demirtaş’ın da milletvekilliği döneminde tutuklandığını vurgulayarak, Venedik Komisyonu’nun parlamenterler ile ilgili ifade özgürlüğü ve siyaset yapabilmelerine ilişkin ilke kararlarına da atıfta bulundu. AHİM, Demirtaş’ın makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiğine ve üç ay içerisinde Hükümet’in 25.000 Euro’luk tazminat ödemesine de hükmettiç

Bu arada AHİM’in kararında, AKP döneminde yargıçlık görevine atanan Işıl Karakaş’ın ise karara itiraz ettiği ve ayrıca itiraz şerhini kaleme aldığı da görüldü.

