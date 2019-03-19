AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'la ilgili temyizini kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AİHM'in Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi, Demirtaş'ın bireysel başvurusu üzerine 20 Kasım 2018'de ihlal kararı verdi.

Söz konusu kararında, başvuranın "Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı" ve "Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı" yönündeki şikayetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına alan mahkeme, "Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlali" ve "Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" gerekçesiyle ihlal kararı verdi.

AİHM ayrıca, "başvuranın derhal tahliye edilmesi için Hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini" belirtti.

Mahkemenin bu kararına Adalet Bakanlığınca 18 Şubat 2019'da "Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi" talebiyle itirazda bulunuldu.