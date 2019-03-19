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AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'la ilgili temyizini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti - Bu kapsamda AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak - Demirtaş'ın davası, AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Büyük Daire tarafından görüşülerek karara bağlanacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AİHM'in Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi, Demirtaş'ın bireysel başvurusu üzerine 20 Kasım 2018'de ihlal kararı verdi.

Söz konusu kararında, başvuranın "Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı" ve "Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı" yönündeki şikayetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına alan mahkeme, "Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlali" ve "Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" gerekçesiyle ihlal kararı verdi.

AİHM ayrıca, "başvuranın derhal tahliye edilmesi için Hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini" belirtti.

Mahkemenin bu kararına Adalet Bakanlığınca 18 Şubat 2019'da "Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi" talebiyle itirazda bulunuldu.

İtirazda özetle, "Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yorumu ve uygulanması açısından ciddi nitelikte sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği" hususlarına yer verilerek, bunun, AİHM'in benzer nitelikteki önceki kararları ile çelişkili olduğunun altı çizildi.

- Yeniden görüş sorulacak

Türkiye'nin itirazını inceleyen hakimlerden oluşan kurul, söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Bu kararla, davanın görülmesine yeniden başlanacak, başvurana ve Hükümete davayla ilgili görüşleri yeniden sorulacak.

AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg'ta duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek.

Kurul, Büyük Daire'ye yapılan taleplerin yüzde 95'inden fazlasını reddettiğinden, Türkiye'nin itirazının kabul edilmesi büyük önem taşıyor.

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