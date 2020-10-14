AİHM Türkiye'nin Talebini Reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ krizinin ardından Türkiye hakkında aldırdığı "geçici tedbir" kararının kaldırılması için, Türkiye hükümeti tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 6 Ekim 2020'de Ermenistan'ın başvurusu üzerine "Türkiye dahil, Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm devletleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) sivillere garanti ettiği hakların ihlaline katkıda bulunacak herhangi bir eylemden kaçınmaya ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağıran" bir karar aldı.

Kararın ertesi günü, 7 Ekim'de, Ankara, AİHM'e başvurarak, "mahkemeden kararını yeniden gözden geçirmesini ve Türkiye aleyhine alınan geçici tedbiri kaldırmasını" istedi.

Türkiye'nin talebini görüşen Mahkeme, kararında, "AİHM İçtüzüğü'nün 39. Maddesi uyarınca geçici bir tedbirin, telafisi mümkün olmayan bir hasar riski durumlarında alınabilecek acil bir önlem olduğunu" hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: