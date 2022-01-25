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AİHM Türkiye'yi Deniz Yücel davasında tazminata mahkum etti

25.01.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AİHM, Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda yapılan başvuruda Türkiye'nin AİHS'nin "özgürlük ve güvenlik" ile "ifade özgürlüğü" maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, Türkiye'yi tazminata mahkum etti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Alman gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de tutukluluğuna ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.

AİHM, Deniz Yücel'in bir yıl gözaltında tutulması ile Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesinde düzenlenen, "özgürlük ve güvenlik" ile onuncu maddesinde düzenlenen "ifade özgürlüğü" maddelerini ihlal ettiğine hükmetti ve Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Türkiye'nin Yücel'e 12 bin 300 euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı. Kararda tarafların üç ay içerisinde karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.

Yücel'in avukatı: Başvurumuz geç de olsa sonuçlandı

Kararı değerlendiren Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, "Nihayet başvurumuz eksik ve geç de olsa sonuçlandı. Mahkeme Deniz Yücel'in tutukluluğunun ve hakkındaki delillerinin hukuksuzluğunu tespit etti. Tutuklamanın siyasi saiklerle yapıldığı iddiamızı ise kabul etmedi" dedi.

Ne olmuştu?

Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de tensiple birlikte 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmış, Yücel Almanya'nın diplomatik girişimleri sonucu tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönmüştü.

AFP,dpa/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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