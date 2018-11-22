HABER

AİHM, Yunanistan’ı suçlu buldu

22.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Tutuklulara kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle açılan davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan’ı suçlu bularak tazminat ödemeye mahkum etti.

AİHM, Yunanistan’ı suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 11 mahkuma kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle açılan davada Yunanistan'ı suçlu buldu. Strasbourg'daki mahkeme, Yunan devletinin mahkumlara 110 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Yunanistan'ın mahkemenin kararına itiraz etmek için üç ay süresi bulunuyor.

Davayı, Selanik kentinin 150 kilometre güneybatısında bulunan Grenava hapishanesinden 22 mahkum açmıştı. Mahkumlar, Nisan 2013'te hücrelerinde yapılan arama sırasında kötü muameleye uğradıklarını iddia etmişlerdi.

AİHM, en az 11 mahkumun vakasında bu iddianın doğru olduğuna hükmetti. Mahkeme, arama yapan yetkililerin mahkumlara karşı elektroşok silahı kullandığını tespit ederken, hâkim arama sırasında güvenliğin sağlanabilmesi için büyük fiziksel acıya neden olan bu silahın kullanılmasının gereksiz olduğunu vurguladı ve mahkumların olayın ardından dile getirdikleri şikayetlere yeterince kulak verilmediğinin saptandığını kaydetti.

dpa / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
Lübnan İç Savaşta Kaybolanların Akıbetini AraştıracakLübnan İç Savaşta Kaybolanların Akıbetini Araştıracak
Kaşıkçı Cinayetine Odaklanan Türkiye’de Hapisteki Gazeteciler TartışmasıKaşıkçı Cinayetine Odaklanan Türkiye’de Hapisteki Gazeteciler Tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.