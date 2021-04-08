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AİHM: Zorunlu aşı demokratik toplumlarda gerekli

08.04.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) demokratik toplumlarda zorunlu aşıların gerekli görülebileceğine hükmetti.

AİHM: Zorunlu aşı demokratik toplumlarda gerekli

Dava çocuklarının aşılanmasına izin vermeyen bir grup Çek aile tarafından açılmıştı.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) demokratik toplumlarda zorunlu aşıların gerekli olabileceğine hükmetti. AİHM'deki dava dini, ideolojik ve etik nedenlerden ötürü çocuklarının aşılanmasına izin vermeyen bir grup Çek ailenin şikayeti üzerine Çekya'ya karşı açılmıştı.

Mahkeme kararında "Bu önlemlerin 'demokratik bir toplumda gerekli' olarak kabul edilebileceği" belirtilirken, Çekya'nın sağlık politikasının çocukların "yararına" olduğu kaydedildi. Kararda "Amaç her çocuğun aşı yoluyla ya da sürü bağışıklığı sayesinde ciddi hastalıklara karşı korunması olmalıdır" denildi. Böylece mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi olan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının korunması bağlamında bir ihlal olmadığını tespit etmiş oldu.

AİHM ilk kez çocuk hastalıklarına karşı zorunlu aşılama ile ilgili bir karar vermiş oldu. Uzmanlar Covid-19'a karşı aşılama ile ilgili olarak zorunlu aşılama politikaları bağlamında kararın yansımaları olabileceğini belirtiyor.

Çekya'da çocukların difteri, tetanoz, kızamık ve Hepatit B'nin de aralarında olduğu dokuz hastalığa karşı zorunlu olarak aşılanması gerekiyor. AİHM'deki davayı Çek aileler çocuklarına zorunlu olan aşıları yaptırmamaları üzerine kreşe kabul edilmemesi üzerine açmışlardı.

Covid-19 salgınını kontrol altına almak için geniş düzlemde sürü bağışıklığına duyulan ihtiyaç zorunlu aşı tartışmasını da gündeme getirmişti.

AFP / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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