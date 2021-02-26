AİHM'de Türkiye'ye karşı iklim davası

Hükümetler Paris İklim Antlaşması gereklerini yeterince yerine getirmemekle suçlanıyor.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), Portekizli altı genç aktivistin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeye karşı açtığı dava başladı.

AB'ye üye 27 ülke ile Türkiye, İngiltere, Rusya, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'ya karşı açılan dava, söz konusu ülkelerin 2015 yılında imzalanan Paris İklim Antlaşması çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmalarını sağlamayı hedefliyor.

Aktivistlerin, davanın öncelikli olarak ele alınması talebini kabul eden AİHM, ilgili hükümetlerin bu karara karşı yaptığı itirazı da reddetti. Davacı avukatları, hükümetlerin Mahkeme'ye davanın kabul edilemez olduğuna dair tezlerini savunmak için oturum düzenlenmesi talebinde bulunduğunu, ancak davayı geciktirme girişiminin AİHM tarafından reddedildiğini bildirdi.

Savunma için 27 Mayıs'a kadar süre

Mahkeme, hükümetlere savunma yapmak üzere 27 Mayıs'a kadar süre tanıdı.