AİHM'deki Ahmet Şık davasında hak ihlali kararı

Türkiye, 16 bin euro tazminata mahkum edildi.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gazeteci ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın 2017-2018 yılları arasındaki tutukluluğu ile ilgili yaptığı başvuruyu karara bağladı. Ahmet Şık'ın Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği sırasında "terör" suçlamasıyla yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde tutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğuna hükmeden AİHM, Türkiye'yi 16 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, AİHS'nin 5. ve 10. maddeleri uyarınca Şık'ın tutukluğuyla özgürlüğünün ve aynı zamanda ifade özürlüğünün ihlal edildiğine, yapılan haberlerin gazetecilik faaliyetleri içinde olduğuna dikkat çekti.

AİHM, Şık'ın AİHS'nin 18. maddesine istinaden yargılamanın siyasi olduğuna ilişkin iddiasında ise ihlal kararı vermedi. Şık da Twitter hesabından AİHM'nin bu konudaki tutumunu eleştirdi. Şık, AİHM'nin tutumuyla ilgili olarak "Koca bir ülkenin yurttaşlarına 'hukuki güvenceniz olmadan birer rehine olarak yaşamaya devam edeceksiniz' demektir. İç hukuktan üstün olan İHAM (AİHM) kararlarının ilk derece mahkemeleri tarafından dahi tanınmadığı bir ülkeye yaptırıma gitmemeleri bunun kanıtıdır" ifadelerini paylaştı.