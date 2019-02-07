AİHM'den Cizre Başvurularına Ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sokağa çıkma yasağı sırasında hak ihlallerinin yaşandığına dair yapılan iki ayrı başvuruyu reddetti. AİHM, iki dosyada da iç hukuk yollarının tükenmediği, davaların Anayasa Mahekemesi'nde devam ettiği, Anayasa Mahkemesi'nde sürenin uzadığı yolundaki şikayetlerin ise yerinde bulunmadığı hükmünü verdi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan AİHM, Cizre'de yaşanan olayların ardından mahkemeye yapılan çok sayıda başvuruyu iki örnek dosyada birleştirerek ele aldı. Şırnak doğumlu Ömer Elçi'nin, Cizre'de Aralık 2015'te alınan sokağa çıkma yasağının "yaşama ve güvenlik haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle" karara itiraz eden başvurusu ile; Ahmet Tunç, Zeynep Tunç ve Güler Yerbasan'ın, "yakınları Orhan Tunç'un Cizre'deki sokağa çıkma yasağı sırasında ambulansın geçişine izin verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirmesi" hakkında yaptıkları başvuruyu değerlendirdi.

Sokağa çıkma yasağı kararı

AİHM, 14 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasına ilişkin hak ihlallerini mahkemeye taşıyan Ömer Elçi'nin başvurusunu oy birliği ile reddetti. Mahkeme, Elçi'nin Eylül 2015'te Mardin İdare Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi'ne, sokağa çıkma yasağına karşı tedbir kararı alınması (kararın durdurulması) için yaptığı başvuruların reddedildiğini belirtti. Mahkeme, "İtiraza ilişkin her iki yerel mahkeme de yapılan temyiz başvurularını reddetmiş ve Elçi bu karara itiraz etmemiş. Anayasa Mahkemesi halen bu kararı içerikte incelemeye devam ediyor" diyerek, iç hukuk yollarının kapanmadığına işaret etti. Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Ömer Elçi'nn başvurusunu reddeti.