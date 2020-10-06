AİHM'den Dağlık Karabağ'da Türkiye İçin 'Geçici Tedbir' Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan tarafından 4 Ekim'de yapılan ve "Dağlık Karabağ bölgesinde, Türkiye aleyhine geçici tedbir kararı alınmasını" içeren başvurusunu görüşerek kabul etti.

AİHM'den yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından yapılan başvurunun 7 yargıçtan oluşan bir daire tarafından incelendiği belirtilerek, Dağlık Karabağ bölgesinde taraflar arasında çatışmaların artması nedeniyle Mahkeme'nin, İç Tüzüğün "geçici tedbir" mekanizmasını düzenleyen 39'uncu maddesini işlettiği kaydedildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye dahil, çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm devletleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) sivillere garanti ettiği hakların ihlaline katkıda bulunacak herhangi bir eylemden kaçınmaya ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırmaktadır" denildi.

Kararda ayrıca, mahkemenin Ermenistan'ın 29 Eylül'de yaptığı bir başka başvuru üzerine, "Azerbaycan ve Ermenistan'dan, özellikle askeri harekatta, sivillerin güvence altına alınan özellikle yaşamlarını ve sağlıklarını tehlikeye atarak, haklarının ihlaline yol açabilecek herhangi bir girişimden, özellikle askeri girişimlerden kaçınmalarını istediği" yönündeki kararı da hatırlatıldı. Taraflardan, AİHS'in 'yaşam hakkını' düzenleyen 2. maddesi ile 'işkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını' düzenleyen 3'üncü maddesi başta olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerine uymalarının istendiğinin altı çizildi.

Geçici tedbir maddesi

AİHM İçtüzüğü'nün 39'uncu maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf herhangi bir devlet hakkında geçici tedbir alabilmesine olanak veriyor. Geçisi tedbir kararı, yalnızca "telafisi mümkün olmayan hasar riskinin yakın olduğu" durumlarda geçerli olan acil durum tedbirleri olarak tanımlanıyor.

