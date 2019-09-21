AİHM'den İmar Bankası kararı

KEMAL KARADAĞ - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "off-shore" hesabı bulunanlara, İmar Bankası'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrinden sonra bankanın vadettiğinden daha düşük faizle geri ödeme yapılmasında mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 3 Temmuz 2003'teki kararıyla İmar Bankasının yönetim ve denetimi TMSF'ye devredildi.

Alınan bilgiye göre, İmar Bankası'nda "off-shore" hesabı bulunan iki kişi, AİHM'e başvurarak, bankanın TMSF'ye devrinden sonra devletin, bankanın vadettiğinden daha düşük faizle kendilerine ödeme gerçekleştirdiğini, bunun da mülkiyet hakkını ihlal ettiğini öne sürdü.

Başvuruyu incelemeye alan AİHM, hükümetten görüş istedi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan hükümet görüşleri AİHM'e iletildi.

İddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulan AİHM, ödenmeyen yüksek mevduat faizlerinin sorumluluğunun hükümete yüklenemeyeceği sonucuna ulaştı.