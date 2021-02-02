AİHM’den Karikatürist Dickinson Davasında Türkiye’ye Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlığı döneminde eleştiren bir kolaj çalışması yaptığı gerekçesiyle yargılanan İngiliz sanatçı Michael Dickinson’ın Erdoğan’a "hakaret etmediği ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığına" hüküm getirdi. Mahkeme, Türkiye'de "Bush'un köpeği davası" olarak bilinen davayla ilgili olarak Türkiye'nin sanatçıya 2 bin Euro manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Dickinson, 2006 yılında, Türkiye'de ikamet ettiği sırada, İstanbul Kadıköy'de, Beşiktaş İskelesi'nde düzenlenen Barış Fuarı kapsamında düzenlenen bir sokak sergisinde, “eski ABD Başkanı George Bush’un elindeki, Amerikan bayrağı şeklindeki bir tasmayla tuttuğu bir köpeğin vücuduna Başbakan Erdoğan'ın başının yapıştırıldığı" kolaj çalışması sergiledi. Çalışmanın üzerine "Biz köpek olmayacağız" yazan sanatçı tutuklandı ve hakkında "Başbakan'a hakaretten" dava açıldı.

Sanatçı, 12 Eylül 2006'daki duruşmaya girmeden önce çalışmalarını yeniden adliye koridorlarında, ardından Adliye binası önünde, gazetecilerin kameraları önünde yeniden sergiledi. Polis aynı gün Dickinson'ı gözaltına aldı. Cezaevinde üç gün kalan Dickinson, 15 Eylül 2006'da serbest bırakıldı. Ertesi gün Başbakan'a hakaretten Ceza Kanunun 125. maddesi uyarınca, hakkında ceza davası açıldı.