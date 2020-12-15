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AİHM'den KHK ihraçlarıyla ilgili ilk karar

15.12.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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AİHM'den KHK ihraçlarıyla ilgili ilk karar

AİHM, OHAL döneminde KHK ile işinden çıkarılan Hamit Pişkin'in bireysel başvurusunda kararını açıkladı.

Türkiye "adil yargılanma" ve "özel hayatın korunması" haklarını ihlalden mahkum edildi.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen binlerce kişiyi ilgilendiren ilk davada kararını açıkladı.

Mahkeme, 2016'da KHK uyarınca idari kararla işine son verilen Hamit Pişkin'in bireysel başvurusunda "adil yargılanma hakkı" ile "özel hayata saygı" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Hamit Pişkin'in, bir kamu kuruluşu olan Kalkınma Ajansı'ndaki işine terör örgütüyle iltisaklı olduğu şüphesiyle 667 sayılı KHK uyarınca son verilmişti.

AİHM, Türkiye'yi başvurucuya 4 bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Ayrıntılar geliyor…

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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