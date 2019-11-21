AİHM'den Macaristan'a düzensiz göçmen cezası

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan'ı, iltica başvurusunda bulunan 2 düzensiz göçmeni Sırbistan'a geri yolladığı için 28 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti.

AİHM, 15 Eylül 2015'te, Macaristan-Sırbistan sınırındaki transit bölgede iltica başvurusunda bulunan ama 3 hafta sonra iltica başvuruları Macar makamlar tarafından reddedilerek Sırbistan'a geri yollanan iki Bangladeş vatandaşının açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Macaristan'ın, iltica başvurusunda bulunan iki kişiyi Sırbistan'a geri yollamakla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve insanlık dışı davranışı yasaklayan hükmünü çiğnediğine hükmetti.

Karara göre Macaristan, davacılara, 28 bin Avro tazminat ödeyecek.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

