HABER

AİHM’den Mehmet Altan ve Cem Uzan kararı

11.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteci-yazar Mehmet Altan ve iş adamı Cem Uzan tarafından Ankara’ya karşı açılan ve kazanılan davalarla ilgili temyiz başvurularını geri çevirdi.

AİHM’den Mehmet Altan ve Cem Uzan kararı

AİHM Mehmet Altan’ın bu yıl 20 Mart’ta kısmen kazandığı davayla ilgili temyiz başvurusuna olumsuz yanıt verdi. Mehmet Altan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkındaki gözaltı ve tutuklama kararlarını Anayasa Mahkemesi sürecinin ardından 2017 AİHM gündemine taşımış ve Strasbourg Mahkemesi önünde Ankara’ya karşı açtığı davayı kazanmıştı. AİHM, Mehmet Altan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) tarafından güvence altına alınmış özgürlük ve güvenlik hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti.

"Tutuklanmam siyasi” tezi

AİHM buna karşılık, Altan’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetini eleştirdiğim için cezalandırıldım, tutuklanmam siyasi nedenli ve muhalif sesleri susturma amacı taşıyor” tezini incelemeye gerek duymamıştı. Altan ve avukatları bu tezi AİHS’nin “Haklara Getirilecek Kısıtlanmaların Sınırlanması”yla ilgili 18’inci maddesine dayandırmıştı. Ancak AİHM, Altan’ın özgürlük ve güvenlik hakkı ve ifade özgürlüğü konusunda vardığı sonuçları "yeterli” gösterip, davayı 18’inci madde temelinde incelemenin “gereksiz olduğunu” belirtmişti.

Hakkındaki kararın bu bölümüne itiraz eden Mehmet Altan, AİHM’nin temyiz organı olarak da anılan 17 yargıçlı Büyük Daire tarafından esastan yeniden görülmesi talebinde bulundu. Başvuruyu dün akşam inceleyen beş yargıçlı bir panel Altan’ın talebini geri çevirme kararı aldı. Panel, kararı hangi gerekçelere dayandırdığını açıklamadı. Panel kararlarının gerekçelendirilme zorunluluğu bulunmuyor. Buna karşılık AİHM kaynakları Altan hakkında 20 Mart’ta açıklanan hükmün net olduğunu belirtiyor.

AİHS’nin 18’inci maddesi davacıların nadiren kullandıkları bir madde olarak biliniyor ve bu nedenle madde üzerine ayrıntılı bir AİHM içtihadı bulunmuyor.

Ankara’nın Cem Uzan itirazı

Aynı panel, iş adamı Cem Uzan’ın 20 Mart 2018 tarihinde Ankara’ya karşı kazandığı ifade özgürlüğü ve adil yargılanma davasıyla ilgili temyiz başvurusunu da reddetti. Davanın Büyük Daire tarafından esastan yeniden görülmesi için başvuru Türk hükümetinden geldi. Ankara, Uzan’ın yargılanma sürecinde ifade özgürlüğünün ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği hükümlerine itiraz etti.

Cem Uzan hakkında Haziran 2003'te Genç Parti lideri olduğu dönemde, ailesinin sahip olduğu ÇEAŞ ve Kepek Elektrik’e devlet tarafından el konulmasının ardından Bursa'da yaptığı konuşma sırasında Başbakan Erdoğan’ı eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle hakaret davası açılmıştı. Uzan bu davada Eylül 2008'de 8 ay hapis ve yaklaşık 688 lira para cezasına mahkum edilmiş, bu ceza Denetimli Serbestlik Yasası uyarınca 1 yılı rehber kontrolünde olmak üzere 5 yıl adli denetim ve öfke kontrolü kitabı okumaya çevrilmişti.

Uzan bu karara karşı AİHM önünde açtığı ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı davasını bu yıl 20 Mart’ta kazandı. AİHM, siyasi bir lider olarak Cem Uzan’a verilen cezayı “orantısız ve demokratik bir toplumda gereksiz” buldu. Türk hükümeti bu karara itiraz edip davanın Büyük Daire tarafından yeniden görülmesini istedi. Ancak AİHM bu talebi de geri çevirdi.

AİHM’nin Büyük Daire taleplerini reddetmesinin ardından Mehmet Altan ve Cem Uzan davalarıyla ilgili kararlar kesinleşmiş oldu.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
Musul yeniden kültür ve sanatla buluşuyorMusul yeniden kültür ve sanatla buluşuyor
Rusya’dan Dev TatbikatRusya’dan Dev Tatbikat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

İlginizi Çekebilir

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.