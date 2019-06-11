AİHM'den MİT operasyonu kararı

Mahkeme, Moldova'nın 5 Türk vatandaşını Türkiye'ye teslim ederek AİHS'yi ihlal ettiğine hükmetti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye ve Moldova gizli servislerinin ortak operasyonuyla 6 Eylül 2018 tarihinde Türkiye'ye gönderilen Gülen yapılanmasına mensup 5 Türk vatandaşı tarafından açılan davada Moldova'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal ettiği sonucuna vardı. Davacıların "yasadışı" yollardan Türkiye’ye gönderildikleri sonucuna varan AİHM, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı davranıldığını belirtti. Moldova'nın AİHS'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası ile özel ve aile hayatına saygıyla ilgili 8'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Yasin Özdil, Müjdat Çelebi, Rıza Doğan, Sedat Hasan Karacaoğlu ve Mehmet Feridun Tüfekçi adlı Türk vatandaşları 6 Eylül 2018 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişniev'deki evlerinde veya işlerine giderken yakalanmış ve özel bir uçakla Türkiye'ye gönderilmişti.

Gülen yapılanmasına ait Kişniev merkezli Orizont ortaöğretim okulunda görevli davacıların yakalanıp Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili süreç, Binali Yıldırım'ın Başbakan sıfatıyla Mayıs 2017'de Moldova'ya yaptığı ziyaret sırasında başlamıştı. Ankara bu ziyaret sırasında Moldova'dan ülkedeki Orizont okullarının kapatılmasını istemiş, Mart 2018'de Orizont-Kişniev okulunun müdürü Kişniev Havalimanı'nda Moldova gizli servisleri tarafından saatlerce sorgulanmıştı.