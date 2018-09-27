AİHM’den Öcalan’a ret

Başvuru "iddialar savunulabilir şikayete dayanmadığı" gerekçesiyle geri çevrildi.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan’ın 7 Ekim 2008 tarihinde İmralı cezaevindeki hücresinde yapılan arama sırasında cezaevi personelinden fiziki ve sözel kötü muamele gördüğü iddiaları konusunda kendisine sunulan kanıtları yeterli bulmadı. Bu konuda Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan dava başvurusunu, esasa girmeksizin, kabul edilebilirlik aşamasında geri çevirdi.

Strasbourg Mahkemesi, gerekçeli kararında, Öcalan’ın kötü muamele gördüğü iddia edilen gün ve sonraki günlerde doktor muayenesinden geçirildiğini ancak fiziki ve psikolojik planda hiçbir kötü muamele bulgusuna rastlanmadığını not etti. Mahkeme ayrıca Öcalan’ın da ne doktorlara ne de cezaevi yönetimine kötü muamele gördüğü konusunda şikayette bulunmadığına işaret etti.

Avrupa heyetine şikayette bulunmadı

AİHM kararında, Öcalan’ın 26 ve 27 Ocak 2010 tarihlerinde kendisini İmralı’da ziyaret eden Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) heyetine de cezaevinde işkence veya kötü muamele gördüğü konusunda hiçbir şikayette bulunmadığı belirtildi. CPT’nin bu ziyaretle ilgili olarak Temmuz 2010’da yayımlanan raporunda Öcalan’ın ve İmralı’daki diğer mahkumların hiçbir kötü muamele şikayetinde bulunmadıkları bildirilmişti.