AİHM’den Osman Kavala ile ilgili kritik karar

Böylece AİHM'in geçen yıl Mart ayında verdiği tahliye kararı kesinleşmiş oldu.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk hükümetinin Osman Kavala’nın tahliyesi kararını bir üst merci olan Büyük Daire’ye taşıma başvurusunu reddetti. Böylece AİHM'in Kavala için 10 Mart 2019'da aldığı derhal tahliye kararı önünde engel kalmadı.

Kararı değerlendiren ve kendisi de hukukçu olan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'in Ankara'nın başvurusunu reddetmesiyle tahliye kararının kesinleştiğini belirterek, "Osman Kavala'nın tutuklandığı koşullarda makul bir şüphe ile tutuklanmadığı, yeterli delille tutuklanmadığı konusunda karar kesin şu anda ve hükümetin de mutlaka bu karara uyması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dava dosyasında ilk gün ileri sürülen delillerin dışında bir delil yok. O delillere göre beraat etmiş. AİHM de derhal tahliyesine karar verilsin demiş. Ve bu karar da bugün itibarıyla hükümetin Büyük Daire'ye götürme iradesi ret olduğu için kesinleşmiş durumda ve derhal tahliye olması gerekir diyorum” diye konuştu.