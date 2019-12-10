AİHM'den Osman Kavala Kararı: 'Derhal Serbest Bırakılsın'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM, 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve iki yılı aşkın süredir tutukluluğu devam eden işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğunun haksız olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, Türk hükümetinden Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özgürlük ve güvenlik hakkını" düzenleyen 5/1'inci maddesi ile, "Alıkonulmanın yasallığına ilişkin hızlı karar hakkını" düzenleyen 5/4'üncü maddesine aykırı olduğu oy birliği ile kararlaştırıldı.

AİHM'in 7 hakimli kurulunda, 1'e karşı 6 oyla da, AİHS'nin 18'inci maddesinin de ihlal edildiğine hükmedilerek, davalı hükümetin, Kavala'nın tutukluluğuna son verilmesi ve derhal serbest bırakılması için gerekli önlemleri bir an evvel alması kararı verildi.

Türk hükümeti üç ay içinde itiraz etmezse, hükümetin kararı uygulama zorunluluğu bulunuyor.

İşadamı Osman Kavala, Gezi olaylarında payı olduğu iddiasıyla 18 Ekim 2017’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017’de tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

