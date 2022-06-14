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AİHM’den Rusya’ya Karşı "Yabancı Ajan Yasası" Kararı

14.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın "yabancı ajan yasası"nın, bu şekilde tanımlanan grupların haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Kremlin, parlamentonun geçen hafta onayladığı yasayla AİHM'in Rusya'daki yargı yetkisine son verdiğini hatırlattı

AİHM’den Rusya’ya Karşı "Yabancı Ajan Yasası" Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın "yabancı ajan yasası"nın, bu şekilde tanımlanan grupların haklarını ihlal ettiğine hükmetti. AİHM, Rusya'nın yabancı ajan kabul ettiği bu grupların birçoğuna tazminat ödemesine karar verdi.

Rusya, Soğuk Savaş döneminden kalma casusluk çağrışımları yapan "yabancı ajan" tanımını, dış destekli siyasi faaliyetlerde bulunduğunu düşündüğü örgüt ve kişileri yaftalamak için kullanıyor.

Yabancı ajanlar kanunen yayınlarını uzun bir feragatname ile beraber sunmak zorunda. Ayrıca gelir ve harcamalarını bildirmek, mali denetim gibi masraflı ve külfetli bir düzene tabi tutuluyorlar.

Avrupa'nın en üst düzey insan hakları mahkemesi, yabancı ajan olarak tanımlanan 73 Rus grubun davasında verdiği kararda, yasanın toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğini kaydetti.

Mahkeme, grupların yabancı ajan olarak tanımlanmasında siyasi faaliyetlerin bir kriter olarak kullanılmasının "tutarsız sonuçlar doğurduğunu ve özellikle insan hakları, çevrenin korunması ya da hayır işleriyle ilgili sivil toplum faaliyetlerinde bulunmak isteyen STK'lar arasında belirsizliğe yol açtığını" belirtti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov kararla ilgili yorum yapmayacağını çünkü, parlamentonun geçen hafta onayladığı yasayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Rusya'daki yargı yetkisine son verdiğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya artık bu kararları uygulamıyor" dedi.

AİHM'deki davanın taraflarından Rus insan hakları grubu Agora, kararı "büyük bir zafer" olarak karşıladı.

Agora’nın avukatı Kirill Koroteyev, "Mahkeme, yabancı ajanlarla ilgili yasanın sadece öngörülemez olmakla kalmayıp aynı zamanda sivil toplumun meşru çalışmalarını da engellediği konusunda başvuru yapan örgütlerle tamamen hemfikir oldu" dedi.

AİHM kararı, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Batı'ya karşı güvensizliğin arttığı bir dönemde, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadının "yabancı ajan" yasasını daha da sıkılaştıran bir tasarıya ilk onayı vermesinden bir hafta sonra alındı.

Rusya bu tür ilk yasasını 2012 yılında kabul etmişti. O zamandan beri bu yasa, kar amacı gütmeyen kuruluşları, medya kuruluşlarını ve gazeteciler ile aktivistler dahil bireysel olarak Rus vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

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