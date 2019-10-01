AİHM’den Srebrenitsa mağdurları kararı

Kısaca "Orloviç ve diğerleri" olarak anılan davada kararını açıklayan AİHM, 1992-1995 yılları arasında Bosna’daki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmış ve en az 20 yakınını soykırımda kaybetmiş Müslüman ailenin mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.

14 kişiden oluşan davacılar, savaş sonrası evlerine dönmüş ve Dayton Anlaşması kapsamında Sırplar tarafından el konulan topraklarının iadesi için bu amaçla kurulmuş Mülk Talep Komisyonu’na başvurmuştu. Önce bu komisyon, ardından da yerlerinden edilmiş şahıslar ve mülteciler için kurulan bakanlık, davacıların taşınmazlarının iade talebine olumlu yanıt vermişti.

Bu kararlar sonrası davacılara ait taşınmazlar iade edilmeye başlandı. Üzerine kilise dikilen 11 bin 765 metrekarelik parsel ise komisyon ve bakanlık kararlarına rağmen iade edilmedi. Davacıların iade için başlattığı yargı süreci de sonuçsuz kaldı.

AİHM sürecinde neler oldu?

Davacılar son çare olarak ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği şikayetiyle 2018’de AİHM’ye başvurdu. Mahkeme bugün açıkladığı kararında, davacılara ait taşınmazların iadesiyle ilgili 1999 ve 2001 yıllarında alınan kararların bugüne kadar uygulanmadığını ve Boşnak makamlarının bu durumu meşru gösterecek hiçbir açıklama ortaya koyamadığını not etti.