AİHM'den Türkiye'ye Ahmet Altan Cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016'daki darbe girişimine karıştığı iddiasıyla yargılanan gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın tutuklanmasına ilişkin başvuruyu değerlendirerek karara bağladı.

Mahkeme, Ahmet Altan kararında, "Hiçbir şey, Altan'ın eylemlerinin Türk hükümetini devirme planının bir parçası olduğunu göstermiyor" diyerek, Ankara'yı Ahmet Altan'a tazminat ödemeye mahkum etti.

Ayrıca mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü, "özgürlük ve güvenlik hakkı" ve "tutukluluğun yasallığı konusunda mahkemece derhal karar vermesi" ile ilgili hükümleri düzenleyen 4, 5 ve 10'uncu maddelerinin ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM ayrıca 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden birkaç hafta sonra tutuklanan muhalif gazeteci Murat Aksoy'un "suç işlediğinden şüphelenmek için makul bir neden yoktur" hükmüne vardı.

AİHM, Ahmet Altan'a 16 bin Euro, Murat Aksoy'a da 11 bin 500 Euro manevi tazminat verilmesini de kararlaştırdı.

İlk kez 2016 yılı Eylül ayında tutuklanan 71 yaşındaki Ahmet Altan, "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan ömür boyu hapis cezasına, 2019 yılı Kasım ayında da "bir terör örgütüyle işbirliği yapmaktan" 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Türk yargısı, Ahmet Altan'ı, 2016'daki darbe girişimini planlamakla suçladığı Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Altan, kendisine yöneltilen "darbecilerle işbirliği yapma" suçlamasını tümüyle reddediyor. Taraf gazetesinin kurucusu Ahmet Altan, hapishanede yaşadıklarını "Dünyayı Bir Daha Göremeyeceğim" adlı kitabında derledi.

