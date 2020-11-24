AİHM'den Türkiye'ye Ahmet Şık cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği döneminde, terör örgütü propagandası yapmak suçundan yaklaşık 400 gün cezaevinde tutulan, gazeteci Ahmet Şık'ı haklı buldu. Mahkeme, Türk hükümetinin, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 'özgürlük ve güvenlik haklarını' düzenleyen 5'inci maddesiyle 'ifade özgürlüğünü' düzenleyen 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmederek Gazeteci Şık'a, 16 bin Euro manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ahmet Şık, "Politik bir nedenle tutuklandığı iddiasıyla, Türkiye'nin 18'inci maddenin ihlalinden de yargılanması" talebinin reddedilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Fetullah Gülen tarikatının devlet ve ordu içinde örgütlenmesini içeren bir kitabı basılmadan toplatılan, daha sonra da Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı haberler ve sosyal medyadan paylaştığı mesajlar nedeniyle "örgüt propagandasından" yaklaşık 400 gün tutuklu kalan Ahmet Şık, AİHM mücadelesini kazandı.

AİHM, 4 yıldır süren yargılama sürecinin ardından, Ahmet Şık'ın, FETÖ/PYD ve DHKP-C örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanarak 13 ay 7 gün hapsedilmesinde, "hiçbir haklı şüphe ya da gerekçe" bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.