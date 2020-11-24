HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AİHM'den Türkiye'ye Ahmet Şık cezası

AİHM'den Türkiye'ye Ahmet Şık cezası

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AİHM'den Türkiye'ye Ahmet Şık cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği döneminde, terör örgütü propagandası yapmak suçundan yaklaşık 400 gün cezaevinde tutulan, gazeteci Ahmet Şık'ı haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği döneminde, terör örgütü propagandası yapmak suçundan yaklaşık 400 gün cezaevinde tutulan, gazeteci Ahmet Şık'ı haklı buldu. Mahkeme, Türk hükümetinin, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 'özgürlük ve güvenlik haklarını' düzenleyen 5'inci maddesiyle 'ifade özgürlüğünü' düzenleyen 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmederek Gazeteci Şık'a, 16 bin Euro manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ahmet Şık, "Politik bir nedenle tutuklandığı iddiasıyla, Türkiye'nin 18'inci maddenin ihlalinden de yargılanması" talebinin reddedilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Fetullah Gülen tarikatının devlet ve ordu içinde örgütlenmesini içeren bir kitabı basılmadan toplatılan, daha sonra da Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı haberler ve sosyal medyadan paylaştığı mesajlar nedeniyle "örgüt propagandasından" yaklaşık 400 gün tutuklu kalan Ahmet Şık, AİHM mücadelesini kazandı.

AİHM, 4 yıldır süren yargılama sürecinin ardından, Ahmet Şık'ın, FETÖ/PYD ve DHKP-C örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanarak 13 ay 7 gün hapsedilmesinde, "hiçbir haklı şüphe ya da gerekçe" bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Mahkeme, Şık'ın gazetecilik görevini yaptığı halde, terör propagandası suçlamasıyla tutuklanmasının hiçbir haklı şüphe ya da delile dayanmadığını, bu nedenle AİHS'in "tutukluluğun yasallığına hızlı karar verilmesini" düzenleyen 5/1 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.

Şık'ın mesleğini yapma hakkına doğrudan müdahale edildiğine dikkat çeken AİHM "Mahkeme Ahmet Şık'ın tutukluluğunun gerçek nedenlere dayalı olmadığı sonucuna vardığını hatırlatır. Ayrıca, Türk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 100. maddesi, bir kişinin ancak bir suç işlediğine dair güçlü bir şüpheye yol açan gerçeklere dayalı kanıtlar olduğunda tutuklanabileceğini not eder. Bu durumda, makul nedenlerin yokluğu, güçlü şüphenin yokluğunu göstermektedir" denildi.

Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Şık'ın temyiz başvurusuna ilişkin başvurusunun kararını yaklaşık 2 yıl 3 ay sonra vermesinin de bir önemi kalmadığını, zira Şık'ın bu tarihten önce tahliye edildiğini de vurguladı. Ancak gazetecinin durumu hakkında geç karar verilse bile, darbe girişimi sürecinde yaşanan OHAL döneminden, çok sonra dahi tutuklu kalan Osman Kavala dosyasından farklı olduğu belirtildi. Bu nedenle de AİHS'in 5/4 maddesine ve Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında, "politik nedenlerle muhalefeti susturmak için tutukluluğu bir baskı aracı olarak kullanmasını" düzenleyen 18'inci maddeye aykırı olmadığı kararı verildi.

Ahmet Şık'ın 18'inci madde üzüntüsü

VOA Türkçe'ye konuşan Ahmet Şık "Buradan ifade özgürlüğü maddesinin ihlal edildiği konusunda zerre kadar şüphem yoktu. Ama burada benim için önemli olan 18'inci maddeden ötürü Türkiye'nin cezalandırılması yönünde güçlü bir karar çıkması idi. Ama böyle bir karar çıkmadı. AİHM'in itibarı ile Türkiye'nin itibarı birbirine yakın gidiyor nasılsa" dedi.

Tarafların AİHM kararını Büyük Daire'ye götürme hakkı bulunuyor. Ahmet Şık ya da Türk Hükümeti'nin kararı temyiz etmek için 3 ay süresi var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepkiBakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki
Atatürk'ü anma günü!Atatürk'ü anma günü!

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki

Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki

Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekmişti! İddianamede kan donduran detaylar

Kan donduran detaylar

Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar istifa etti

Bu köye muhtar dayanmıyor: 5'incisi istifa etti

Tunceli'de koronavirüs nedeniyle engelli personele idari izin

O ilde flaş karar! Engelli personel idari izinli sayılacak

Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu

Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu

Bakan Soylu: Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya

Bakan Soylu çok sert çıktı: Delikanlısın ya

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.