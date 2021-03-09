AİHM'den Türkiye'ye karşı hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun başvurusunu karara bağlayarak Türkiye'yi hak ihlalinden mahkum etti.

Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görev yaptığı dönemde telefonlarının dinlendiğini, Ergenekon ve Hrant Dink cinayeti davaları ile adalet politikaları konusunda yaptığı eleştirel açıklamalar nedeniyle 2012 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından haksız ve usulsüz bir şekilde İstanbul Hakimliğinden Çankırı'ya sürüldüğünü belirtmişti.

AİHM, oybirliğiyle aldığı kararda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ncı maddesini, özel ve aile yaşamına saygıyla ilgili 8'inci maddesini ve düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Eminağaoğlu'nun telefonlarının dinlenmesi ve bu kayıtların disiplin cezası sürecinde kanıt olarak gösterilmesi de ihlal sayıldı.

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