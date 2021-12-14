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AİHM'den Türkiye'ye Nazlı Ilıcak Cezası

14.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "terör örgütü üyesi" olmak ve "iktidarı darbe yoluyla değiştirmeye kalkışmakla" suçlanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın dosyasında, Türkiye'nin Ilıcak'a, 16 bin Euro manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "terör örgütü üyesi" olmakla ve "iktidarı darbe yoluyla değiştirmeye kalkışmakla" suçlanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın dosyasında, Ilıcak'ı haklı buldu. AİHM, Türkiye'nin Ilıcak'a 16 bin Euro manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteci Nazlı Ilıcak dosyasına ilişkin kararını yayımladı. Mahkeme, "İktidardaki hükümetin izlediği politikalara yönelik eleştirel görüşleriyle tanınan ünlü gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanması ve tutukluluk halinin devam etmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik hakkını’ düzenleyen 5/1'inci maddesinin ihlal edildiğine” karar verdi.

AİHM kararında, "Mahkeme, Ilıcak'ın terör örgütüne üye olma, hükümeti devirme veya görevlerini yerine getirmesini engellemeye yönelik suçları işlediğinden şüphelenmek için makul bir neden bulunmadığı kanaatindedir" diyerek, şu gerekçelere yer verdi:

"Mahkeme, özellikle, başvurana ve tutukluluğuna karşı suçlamaların dayandığı yazıların, geleneksel özgürlüklerin kullanımıyla ilgili, halihazırda bilinen gerçekler ve olaylarla ilgili kamu yararı tartışmalarına dayandığını; bunların siyasi alanda şiddet kullanımını teşvik etmiş veya başvuranın terör örgütlerinin yasadışı amaçlarına, yani siyasi amaçlarla şiddete ve teröre başvurmaya, hükümeti veya anayasal düzeni devirmeye yönelik olası arzusuna ilişkin herhangi bir belirti içermemiştir. Yetkililerin mevcut davada terör örgütünün kapsamına giren faaliyetleri özümsemek için izledikleri mantık bu nedenle kabul edilebilir bir değerlendirme değildir"

"Gazetecilik mesleğinden ibaret"

AİHM, Ilıcak dosyasında ayrıca, 1'e karşı 6 oyla, AİHS'in "ifade özgürlüğünü" düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, "Ilıcak'a ağır ceza gerektiren suçlardan dolayı açılan ceza yargılaması bağlamında ve gazetecilik mesleğiyle doğrudan bağlantılı olarak uygulanan tutukluluk halinin, gazetecilik mesleğine müdahale oluşturduğu ve bu müdahalenin kanunla bağdaşmadığı" hükmünü verdi.

Nazlı Ilıcak'ın avukatlarının, yargılamanın uzadığına ilişkin itirazlarıysa reddedildi. Mahkeme oybirliğiyle, AİHS'in "Anayasa Mahkemesi önündeki yargılamaların uzunluğunu" düzenleyen 5/4'üncü madesinin ise ihlal edilmediğine, "olağanüstü hal döneminde 15 ayın uzun olarak kabul edilemeyeceğine" karar verdi. Mahkemenin Türk üyesi Saadet Yüksel, karara katılmadı.

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