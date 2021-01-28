AİHM'e Başvuru Şampiyonu Rusya ve Türkiye

Türkiye'den yapılan başvurular 1 yıl öncesine oranla yüzde 27 artış gösterdi. Spano, bu artışın, genel anlamda, Türk mahkemelerinde 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin açılan davaların tamamlanmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Spano, başvurularda birinci sırada yer alan Rusya'dan 13 bin 650, ikinci sırada yer alan Türkiye'den 11 bin 150 başvuru geldiğini açıkladı. Türkiye'yi 10 bin 250 başvuru ile Ukrayna, 7.700 başvuruyla da Romanya izledi.

Spano'nun açıkladığı rakamlara göre, Mahkeme'ye 2020 yılında yapılan başvuruların yüzde 75'i Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Romanya'dan geldi. Bu başvuruların yüzde 22,4'ü Rusya'dan, yüzde 18,1'i Türkiye'den, yüzde 16,7'si Ukrayna'dan, yüzde 12,5'i de Romanya'dan yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) en çok başvuru Rusya ve Türkiye'den yapıldı.

Spano, Türkiye ile ilgili davalarda en çok ifade özgürlüğü ile ilgili 5 ve 10'uncu maddelerinden ceza verildiğini açıkladı.

Uygulanmayan AİHM kararları ile ilgili bir soruya da "AİHM Büyük Daire'nin verdiği kararlar kesindir. Ve uygulanma zorunluluğu vardır. Fakat bunun uygulanıp-uygulanmadığını izlemek AİHM'in değil, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin görev alanındadır" dedi.

Spano, çok eleştirilen Türkiye ziyareti ile ilgili olarak da Mahkeme'nin yerel hukuk temsilcileri ile görüşmesinin önemli olduğunu, üye devletlerle diyaloğu güçlendirmek için bunun geleneksel bir yöntem olarak uygulandığını söyledi.

