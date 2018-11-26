AİHM'in Demirtaş kararı

Yerel seçimlere yönelik AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerini anımsatan Kurtulan, "Bizim için AKP-MHP ittifakı hiçbir zaman bitmemişti. Bu ittifakı, şer ittifakı olarak değerlendirmek ve savaşa, baskıya dayanan bir ittifak olduğunu belirtmek gerekiyor." görüşünü savundu. Kurtulan, partilerine yönelik Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok yerde operasyon yapıldığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

2019 yılı bütçesinin, komisyon görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Kurtulan, bütçenin TBMM Genel Kurulunda yapılacak görüşmelerinde de en güçlü şekilde muhalefetlerini sürdüreceklerini anlattı.

AİHM'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Kurtulan, "AİHM kararının Türkiye'de bağlayıcılığı var. AİHM kararına istinaden Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekirken hala tutukluluğu devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekili seçilmesine karşın tutukluluk halinin devamının anayasaya aykırı olduğunu savunarak, Güven'in 19 gündür açlık grevini sürdürdüğünü ve sağlık durumunun her geçen gün ağırlaştığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "AİHM kararının Türkiye'de bağlayıcılığı var. Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekirken hala tutukluluğu devam ediyor." dedi.

Basın mensuplarının yerel seçimlere ilişkin muhalefet partileri arasındaki ittifak görüşmelerini anımsatması üzerine Kurtulan, şunları söyledi:

"Seçime dair tavırlarımızı hep belirttik. Seçim çalışmalarının uzun zamandır startını vermiş durumdayız. Bölgede, mutlaka çok güçlü bir seçim sonucunu açığa çıkarma yönünde plan ve programımız var. Partimiz metropollerde de AKP-MHP ittifakını zayıflatarak; demokrasi, kadın hakları, emek alanı adına güçlü adayların etrafında, yerel örgütlerimizin yaptığı planlama kapsamında, güçlü bir seçim sonucunu açığa çıkarmayı hedeflemektedir.

Yerel örgütlerimiz, yapacakları istişarelerle ve oradaki demokrasi güçlerinin ortak tavrı, tutumu ile genel merkezine nasıl bir öneri getiriyorsa genel merkez de konuyu o çerçevede ele alacaktır."

