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AİHM'in Demirtaş kararına Almanya'dan ilk tepki

23.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Alman Hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar alması sonrasında Almanya'dan açıklama geldi.

Alman Hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "AİHM Türkiye'de Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasının siyasi gerekçelere dayandığını doğruladı. Mahkemenin mesajı açık: Serbest bırakılmalı! Türk yargısını tüm AİHM kararlarını çabucak hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye eski röportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri de Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Piri Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yeterince hayat harap edildi. Yeterince acı verildi. Yeterince adaletsizlik yapıldı. Selahattin'i bırakın!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bizi bağlamaz

AİHM, dün Selahattin Demirtaş’ın "derhal serbest bırakılmasının" Ankara için hukuksal bir yükümlülük olduğunu hatırlatan bir kararalmıştı. Kararda Ankara'ya AİHM kararlarının bağlayıcılığı hatırlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karara ilişkin AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir açıklama yapmış ve "Bizi bağlamaz" demişti. Erdoğan Türk basınında çıkan haberlere göre "AİHM terörle ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" diye konuştu.

Erdoğan bugün TBMM'de partisinin meclis grup toplantısıdna yaptığı açıklamada da "AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulasın" ifadelerini kullandı.

AİHM kararlarına Türkiye'nin uymaması

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth daha önce DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada"Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamıyor oluşunu büyük bir endişe ile izliyoruz. Ama bu Avrupa Konseyi üyesi olmanın bir ön koşulu" demişti. "Avrupa Konseyi'ne üyeliği ile birlikte Türkiye, yıllar önce, insan hakları ve hukuk devleti konularında bazı yükümlülükler altına girdi" diyen Roth AİHM kararlarını uygulamanın "lütuf değil Türkiye'nin yükümlülükleri" olduğunu söylemişti.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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