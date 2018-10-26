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AİHM'in Hz. Muhammed'e hakarete yönelik kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu: - "Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır"

İSMAİL ÇİMEN - Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Avusturyalı bir kişinin Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kararına ilişkin, "Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır." dedi.

İhsanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yaptığı dönemde İslam karşıtı söylemlere yönelik başlatılan mücadelenin sonuçlarını AİHM'nin, Hz. Muhammed’e hakaretin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğine oy birliğiyle hükmetmesi şeklinde gördüklerini söyledi.

İslam dünyasını rahatsız eden İslamofobik faaliyetlerin çatışma ile değil iş birliği üslubu içerisinde çözüleceği görüşünün AİHM kararıyla da teyit edildiğinin altını çizen İhsanoğlu, şöyle konuştu:

"İfade hürriyetinin başkalarına hakaret etmek serbestiyeti bahşetmediği ve her ne kadar temel bir insan hakkı olsa da ifade özgürlüğünün mutlak bir hak olmadığı şeklinde formüle ettiğimiz yaklaşım bugün AİHM tarafından kabul görmüştür. Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle veya insan haklarının kullanımıyla ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır. İslamofobi mücadelesi ve yıllardır seslendirdiğimiz görüşler AİHM tarafından benimsenmiş ve ilan edilmiştir. Bu karar, tüm yönleriyle mutluluk vericidir."

İhsanoğlu, geçtiğimiz yıllarda Danimarkalı bir ressamın Hz. Peygamber ile ilgili karikatür yayınlanması, Hollanda'da "Fitne" isimli kısa film ile "Müslümanların Masumiyeti" isimli filmin dejeneratif faaliyetler içerdiğini ve ifade özgürlüğü kisvesi altında sunulduğunu da anımsattı.

Bu faaliyetlere karşı diplomatik ve hukuki mücadelenin, gerek BM Genel Kurulunda alınan kararlarla gerek BM İnsan Hakları Konseyi kararlarıyla bugünlere taşındığını anlatan İhsanoğlu, "Özellikle, karikatür krizi esnasında benim koordinemde dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana tarafından da imzalanan üçlü ortak açıklama metni, bugün AİHM kararıyla da desteklenmiş oldu." dedi.

İhsanoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında kurulan İslamofobi Gözlemevinin de her yıl İslamofobik faaliyetleri rapor altına aldığını belirterek, İnsan Hakları Konseyinin başlattığı İstanbul Mutabakatı'nın bir dönüm noktası olduğunu, mutabakatın AİHM kararına zemin hazırladığını dile getirdi.

- Dava konusu

Avusturya'da 2009'da "İslam'ın Temel Unsurları" başlıklı bir seminerde konuşan 47 yaşındaki kişi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanmış, 2011'de yerel mahkeme Avusturyalıyı dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesiyle 480 avro para cezasına çarptırmıştı.

Cezaya itiraz eden Avusturyalı davayı Yüksek Mahkemeye taşımış, ancak mahkeme Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti. Bunun üzerine bu kişi davayı AİHM'e taşımıştı.

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