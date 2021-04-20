AİHM'in Kılıçdaroğlu Kararı Kesinleşti

Hükümet tarafından karara itiraz edilmesinin ardından toplanan AİHM'in en üst karar organı Büyük Daire, Kılıçdaroğlu'nun, hakaret ettiği iddia edilen iki konuşmada, "Türk hava kuvvetlerinin bombalanmasının neden olduğu bir insanlık trajedisine ve hidroelektrik santrallerinin inşaatı gibi genel bir konuya ilişkin kamu yararına dikkat çektiği" vurgulandı.

Kararda, "Bu nedenle, önde gelen bir siyasi figür olarak başbakanın, söz ve eylemlerinin, ana siyasi rakiplerinden birinin sıkı denetimi altına aldığını görmesi doğaldır. Dahası, her iki konuşma da güncel konularla ilgili; doğrudan başbakanın özel yaşamını hedef almayan eleştiriler ve gerçek unsurlara dayanıyor. Ayrıca, Sayın Kılıçdaroğlu, bu eleştirileri bir seçilmiş olarak parlamento çatısı altında gündeme getirmiştir. Bu bağlamda Mahkeme, ifade özgürlüğünün, herkes için, hele de seçilmiş bir temsilci için değerli olduğunu hatırlatır" denildi.

Büyük Daire yargıçları, siyasette, kamu yararını ilgilendiren önemli bir konuya dikkat çekmek için, siyasetçilerin "kışkırtıcı bir üslup" kullanabileceklerinin de altını çizerek, "Kılıçdaroğlu'nun, suçlayıcı bir üslupla formüle edilmiş, provokatif ve küçümseme içerebilecek bazı ifadelerin olduğu gözden kaçmasa da, bu ifadeler bir tartışmayı tetiklemeyi amaçlayan bir üslup olarak görülebilir. Bunlar seçilmiş siyasetçilerin tartışmalarda kullandıkları politik üslup olarak da değerlendirilebilir" hükmünü de onayladı.