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AİHM'in Navalny Kararına Rusya'dan Tepki

17.02.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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AİHM'in Navalny Kararına Rusya'dan Tepki

Rusya hükümeti, muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin tutukluluğunun sonlandırılması çağrısında bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını reddetti

Rusya hükümeti, muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin tutukluluğunun sonlandırılması çağrısında bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararını reddetti.

AİHM dün aldığı kararla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya hükümetine çağrı yapıldı ve Rusya’da hükümet karşıtı kitlesel protestolara da neden olan Navalny’nin tutukluluğunun sonlandırılması talep edildi.

AİHM’in karar metninde, Navalny’nin hayati riskle karşı karşıya olma ihtimali nedeniyle de serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko, karara, “Bu talep asılsız ve yasadışı çünkü bir gerçek ya da bir hukuk normuna hiç dayanmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Rus basınında yayınlanan haberlere göre, Chuychenko AİHM’in kararının, Rusya’nın yargı sistemine daha önce hiç görülmemiş seviyede bir müdahale olduğunu söyledi ve Rus hukukunda yeri olmadığından talebin yerine getirilmeyeceğini belirtti.

Rusya’da geçen yıl yürürlüğe koyulan bir yasayla, uluslararası kurum ya da anlaşmaların taleplerinin Rus Anayasası’yla uyuşmaması halinde ulusal meclisin kararlarına söz konusu uluslararası kararlar karşısında üstünlük hakkı tanındı.

44 yaşındaki muhalif lider Alexei Navalny geçen yıl rahatsızlanmasının ardından tedavi amacıyla Almanya’ya götürülmüş, buradaki sağlık yetkilileri Navalny’nin sinir gazıyla zehirlendiği bulgusuna varmıştı.

Kremlin, Navalny’nin zehirlendiği yönünde batılı ülkelerden gelen suçlamaları reddetmeye devam ediyor.

Ülkesinde yargı karşısına çıkma riskini göze alarak Rusya’ya dönen Navalny’nin tutuklanması hem Rusya’da hem de dünyada büyük tepki gördü.

Navalny’nin avukatlarından Rus hükümetinin AİHM kararına tepkisiyle ilgili henüz bir yorum gelmedi.

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