AİHM'in Navalny Kararına Rusya'dan Tepki

Rusya hükümeti, muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin tutukluluğunun sonlandırılması çağrısında bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararını reddetti.

AİHM dün aldığı kararla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya hükümetine çağrı yapıldı ve Rusya’da hükümet karşıtı kitlesel protestolara da neden olan Navalny’nin tutukluluğunun sonlandırılması talep edildi.

AİHM’in karar metninde, Navalny’nin hayati riskle karşı karşıya olma ihtimali nedeniyle de serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko, karara, “Bu talep asılsız ve yasadışı çünkü bir gerçek ya da bir hukuk normuna hiç dayanmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Rus basınında yayınlanan haberlere göre, Chuychenko AİHM’in kararının, Rusya’nın yargı sistemine daha önce hiç görülmemiş seviyede bir müdahale olduğunu söyledi ve Rus hukukunda yeri olmadığından talebin yerine getirilmeyeceğini belirtti.

Rusya’da geçen yıl yürürlüğe koyulan bir yasayla, uluslararası kurum ya da anlaşmaların taleplerinin Rus Anayasası’yla uyuşmaması halinde ulusal meclisin kararlarına söz konusu uluslararası kararlar karşısında üstünlük hakkı tanındı.