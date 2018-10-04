AİHM’in terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki kararı

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu reddetmesine ilişkin kararının gayri ciddi olduğunu belirterek, "Hükümetin savunması, olduğu gibi AİHM kararına dönüşmüş." dedi.

Beştaş, bazı HDP milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AİHM'nin, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu reddettiğini anımsattı.

Meral Danış Beştaş, "AİHM, sekiz yıl sonra gayri ciddi bir şekilde kararını açıkladı. Hiçbir yargılama faaliyeti yapmadan, avukatları dinlemeden, Öcalan'ın görüşlerine başvurma gereği bile duymadan bir karar verdi. Hükümetin savunması, olduğu gibi AİHM kararına dönüşmüş. AİHM kararını biz tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

İmralı Cezaevi'nin tek bir kişiye göre konumlandırıldığını ileri süren Beştaş, "Aileler normal koşullarda ayda bir gün açık görüş hakkına sahiptir. Bugüne kadar aile ile Öcalan yan yana gelmemiştir. Açık görüş hiç yaptırılmamıştır. Şu anda aile, avukatlar ve siyasi heyetlerle hiçbir şekilde görüştürülmüyor." diye konuştu.

