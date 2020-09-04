AİHM'nin Kavala kararı için denetim süreci başladı

Süreci denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara’ya "Kavala’yı derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'ya Osman Kavala’yı "derhal serbest bırakma" çağrısında bulundu.

Komite, AİHM tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve bu yıl Mayıs ayında kesinleşen Osman Kavala davası kararının uygulanma sürecinin denetimiyle ilgili ilk toplantısını bu hafta Strasbourg'da gerçekleştirdi.

Türk hükümeti, toplantıda yaptığı açıklamada Kavala’nın 9 Mart 2020 tarihinden bu yana AİHM tarafından verilen karar dışında bir gerekçeyle tutuklu olduğunu belirtip tutukluluk halinin devamının başka nedenlere dayandığını savundu. Ancak Komite, elindeki bilgilerin "Tutukluluk halinin AİHM tarafından gözlemlenen hak ihlallerinin devamı olduğuna" kanaat getirerek AİHM hükmü gereği Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ankara toplantıda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Osman Kavala tarafından yapılan bireysel başvuruyu öncelikli olarak işleme koyduğu bilgisini de verdi. Bu bilgiyi "memnuniyet verici" bulduğunu belirten Komite, resmi makamlardan başvurunun "AİHM hükümleri temelinde en kısa sürede incelenmesi için tüm önlemleri almalarını" istedi.