Aile apartmanında dehşet saçtı! Annesini uykusunda öldürüp, aile üyelerini bıçakladı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi.

UYKUSUNDAKİ ANNESİNİ BIÇAKLADI

İddiaya göre; cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı.

DİĞER AİLE ÜYELERİNİ DE BIÇAKLADI

Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

İKNA ÇABALARINDAN SONRA TESLİM OLDU

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

ÖLDÜRÜLEN KADININ OKUL MÜDİRESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır